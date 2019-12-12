В Киеве с 23 по 27 февраля пройдет Фестиваль православной литературы и СМИ имени святителя Дмитрия Ростовского с целью объединения творческих усилий писателей и журналистов православных СМИ Украины.

Фото: ITC

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви во ссылкой на sppu.church.ua, фестиваль предлагается проводить ежегодно на Масленицу.

«Задачи фестиваля - реализация совместных творческих планов, издание новых произведений, проведение мероприятий по популяризации и реализации современной православной художественной литературы и материалов СМИ», - сообщается на сайте Союза православных писателей Украины.

В рамках фестиваля планируется проведение круглых столов и творческих встреч с писателями, читателями и издателями.

«Решение о создании Союза православных писателей Украины имени святителя Дмитрия Ростовского несёт в себе широкий общественный характер. В православной стране, каковой является Украина, есть много творческих людей, желающих и умеющих писать на христианские темы. Но, к сожалению, у них недостаточно сил и средств, чтобы издавать свои произведения на постоянной основе и по-настоящему реализоваться как православные писатели. Мы решили создать Союз творческих единомышленников по вере, чтобы помогать друг другу и сделать наш труд более масштабным и полезным для общества», - отметил один из инициаторов проведения фестиваля протоиерей Александр Акулов.

Как сообщают организаторы, в рамках проведения Фестиваля также учреждена специальная премия имени святителя Дмитрия Ростовского для талантливых авторов, «способных внести вклад в развитие православной литературы, и привлечение к их творчеству широкого читательского внимания».

В планах учредителей Союза и фестиваля - издание лучших книг и сборников статей победителей с целью их широкого распространения в нашей стране и за рубежом.

Свои заявки для участия, материалы, издания и видеоматериалы, а также предложения по номинациям в произвольной форме необходимо присылать по адресу: [email protected]

Заявки принимаются до 1 февраля 2020 года.