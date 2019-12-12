также в разделеОбщество
Чиновник Госмиграции наживался на нелегалах 11
Аваков: Задержаны фигуранты дела об убийстве Шеремета 42
За 7 лет от торговли людьми пострадали 874 украинца 21
Таможня начнет набор новых сотрудников с конца декабря 25
Рожкова начала получать СМС с угрозами 29
СБУ задержала банду, продававшую секретную информацию россиянам 40
ВНО по математике станет в Украине обязательным 35
На Виннитчине из трудового рабства освободили 7 человек 21
ВР создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк 17
В Киев приехала съемочная группа российского пропагандистского телеканала 62
В Энергоатоме провели обыски 50
Загородний: СБУ провела обыск в офисе Медведчука, чтобы убрать незаконную аппаратуру для прослушивания 36
Российский телеканал снял с эфира сериал «Слуга народа» 25
Сотрудник Нацбанка пожаловался в полицию на сообщения с угрозами 19
За драку с Богданцом задержали двух «свободовцев» 49
Эксперт: «Укрбуд» это, прежде всего, вызов для государства 33
Карпюк и Балух будут работать в офисе омбудсмена 10
Крымская депутат получила 14 лет тюрьмы за госизмену 26

С 15-16 декабря в Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра, 13 декабря, несмотря на народные стереотипы, Украин погодой не пугать. «Те же туманы, морось где-то, немного осадков на Прикарпатье и в Крыму, вялые флегматичные градуса. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается + 5 + 10 градусов», – написала синоптик.

«Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум туман и то, дождь или мокрый снег, как я уже сказала, в зависимости от температуры, на Прикарпатье и в Крыму. Ветер может быть сильным», – подчеркнула Диленко.

В Киеве в пятницу, по ее словам, будет не очень комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0 + 1 градус.

«С воскресенья-понедельника начнет теплеть», – подытожила синоптик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги