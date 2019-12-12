С 15-16 декабря в Украине ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра, 13 декабря, несмотря на народные стереотипы, Украин погодой не пугать. «Те же туманы, морось где-то, немного осадков на Прикарпатье и в Крыму, вялые флегматичные градуса. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается + 5 + 10 градусов», – написала синоптик.

«Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум туман и то, дождь или мокрый снег, как я уже сказала, в зависимости от температуры, на Прикарпатье и в Крыму. Ветер может быть сильным», – подчеркнула Диленко.

В Киеве в пятницу, по ее словам, будет не очень комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0 + 1 градус.

«С воскресенья-понедельника начнет теплеть», – подытожила синоптик.