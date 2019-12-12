Сегодня, 12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета, однако неизвестные лица ворвались в помещение РГА, выбив входную дверь и повредив другое имущество, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Отмечается, что группа неизвестных лиц захватила зал заседаний Шевченковской районной администрации, таким образом препятствуя началу сессии.
«Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксированы люди, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом. К сведению, в помещении находились представители правоохранительных органов», – сказано в сообщении.
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