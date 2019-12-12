Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали меморандум, согласно которому сотрудникам УЗ повысят тарифные ставки и должностные оклады не менее чем на 10% в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба УЗ.

«Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Профсоюз взамен будет оказывать поддержку Укрзализныци перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближении классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении.

«Укрзализныця, как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться», - заявил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, средняя заработная плата в компании за последние три года увеличилось более чем вдвое.

«За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год.

Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений», - рассказал Кравцов.