Украинская Православная Церковь с начала вооруженного противостояния на Донбассе последовательно выступала за мир и прекращение военного конфликта.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net.

«Украинская Православная Церковь с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе всегда и последовательно отстаивала позицию мирного урегулирования противостояния. Неоднократно церковные иерархи, священники и простые верующие подчеркивали, что единственным способом решения проблемы на Востоке нашего государства может быть только диалог», - подчеркнул епископ Виктор.

Он обратил внимание на то, что такие действия Церкви и позиция ее иерархов не может считаться слабостью, потому что стремление к миру - прерогатива сильного.

«Умение прощать является бесценным даром Божьим, который приближает нас не только к решению земных проблем, но и в Царство Небесное», - написал владыка.

Епископ Виктор обратил внимание на то, что Церковь является территорией мира и главной ее задачей является не служба отдельным политическим силам, а помощь человеку достичь единства с Богом, которое невозможно без любви к Богу и к ближнему.

«Любой конфликт, кроме социальной составляющей, физических и нравственных страданий, имеет еще и духовную составляющую, которая заключается в отсутствии любви, а вместе с этим препятствует человеку выполнять свои христианские обязанности и сближаться с Богом. По этой причине Церковь всегда будет отстаивать те сценарии, формулы и планы, которые помогают избежать напряжения, ненависти и способствовать установлению мира», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что «Церковь не может призывать к вооруженному противостоянию, особенно, если есть все возможности решить проблему мирным путем».