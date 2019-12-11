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Задача православного кинематографа - показать жизнь обычного человека, который прославляет Бога и развеять мифы общества о Церкви.

Фото: скриншот Youtube

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Первый Козацкий», об этом сказал директор фестиваля православного кино «Покров» протоиерей Александр Акулов.

«В православном кино не обязательно должен быть колокольный звон, история о священнике или о том, как правильно поститься. Ленты кинофестиваля должны нести новую информацию, раскрывать жизнь православного человека изнутри таким образом, «чтобы люди, посмотрев фильм, сказали: «Этот фильм прославляет Христа, поэтому он - фильм православный», - отметил протоиерей Александр.

По словам директора «Покрова», православный кинофестиваль помогает режиссерам донести широкой общественности по-настоящему достойные киноленты.

«Многие мифы о Церкви, о людях церковных развеялись через доброе, по-настоящему любвеобильное православное кино. Оно настолько доброе и светлое, что надо видеть человека, заходящего в зал, и выходящего из зала, то есть насколько он выходит с другими глазами, с другими размышлениями о жизни», - отметил отец Александр.

По мнению директора кинофестиваля, «нужно выбирать из всего многообразия фильмов мирового кинематографа то, что ближе к нам, ближе к добру и ближе к любви».

Как сообщалось ранее, международный фестиваль православного кино «Покров» впервые состоялся в октябре 2003 года. В прошлом году кинофорум «Покров» был посвящен 30-летию возрождения Киево-Печерской лавры. На главные призы фестиваля претендовали 70 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Польши, Боснии и Герцеговины, Индии, Сербии, США и России.
ForUm

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