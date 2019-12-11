Частицы мощей четырех угодников Божиих, среди которых частица мощей одного из основателей Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, преподобного Феодосия Печерского недавно передали в обитель.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Lavra.ua.

«Один человек родом из Украины выкупил для нас большую частицу мощей святой великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца, святого апостола Андрея Первозванного. Господь послал нам частичку мощей преподобного Феодосия, игумена Печерского, и, если Господь благословит, мы хотим изготовить раку, в которую будут помещены мощи одного из основателей Святой Печерской обители», - отмечается в источнике.

Как ранее сообщалось в СМИ, спустя 18 лет после смерти преподобного Феодосия, в 1091 году, его мощи были перенесены из Дальних пещер в Успенский собор. Это событие Церковь отмечает 27 августа.

В Дальних пещерах Лавры в честь преподобного Феодосия освящён один из храмов, также в них находится келлия преподобного.