также в разделеРелигия
Директор кинофестиваля «Покров»: православный фильм – это не только про пост и колокольный звон 10
Предстоятель УПЦ в 2019 году возглавил более 130 богослужений и побывал в 7 епархиях 9
В Греции назвали признание ПЦУ Элладской Церковью преступлением 9
Управляющий делами УПЦ рассказал о взаимоотношениях с Поместными Церквями после «признания ПЦУ» 38
В Черновицкой и Одесской областях освятили храмы УПЦ 10
В Винницкой области к Рождеству объявили конкурс колядок 22
В Запорожье крестным ходом почтят память апостола Андрея Первозванного 13
УПЦ собирает подарки для сирот и больных детей ко дню святого Николая 12
В Киев прибыла чудотворная икона Божией Матери «Страстная» 20
Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств 30
В УПЦ рукоположили двух новых епископов 23
В РПЦ прокомментировали встречу в «нормандском формате» 14
Священник УПЦ объяснил, почему пост связан с радостью, а не с едой 18
У верующих УПЦ в 2019 году появились 7 новых небесных покровителей 15
Жизнь УПЦ в 2019-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 40
Митрополит Онуфрий рассказал, что значит жить «по Божьему Закону» 19
Cегодня православные чтут память чудотворной иконы Богородицы «Знамение» 23
На Ровенщине общины УПЦ объединились для решения проблемных ситуаций 12

Частицы мощей четырех угодников Божиих, среди которых частица мощей одного из основателей Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, преподобного Феодосия Печерского недавно передали в обитель.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Lavra.ua.

«Один человек родом из Украины выкупил для нас большую частицу мощей святой великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца, святого апостола Андрея Первозванного. Господь послал нам частичку мощей преподобного Феодосия, игумена Печерского, и, если Господь благословит, мы хотим изготовить раку, в которую будут помещены мощи одного из основателей Святой Печерской обители», - отмечается в источнике.

Как ранее сообщалось в СМИ, спустя 18 лет после смерти преподобного Феодосия, в 1091 году, его мощи были перенесены из Дальних пещер в Успенский собор. Это событие Церковь отмечает 27 августа.

В Дальних пещерах Лавры в честь преподобного Феодосия освящён один из храмов, также в них находится келлия преподобного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги