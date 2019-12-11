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Шведская экоактивистка Грета Тунберг признана «Человеком года» по версии американского журнала Time. О своем решении издание объявило 11 декабря, разместив фотографию Тунберг на своей обложке.

Ранее Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета за охрану окружающей среды. Она написала, что не примет премию и ее денежную часть в знак протеста против бездействия стран в отношении охраны природы.

Британский книжный магазин Waterstones назвал Тунберг автором 2019 года.

4 октября Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. В этом году экспертный комитет рассмотрел 137 заявок из 56 стран и решил наградить девушку за «влияние на будущее многих детей».

Торжественная 15-я церемония награждения прошла в Гааге 20 ноября — во Всемирный день детей.
По материалам: УНИАН
 
ForUm

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