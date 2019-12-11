Правительство утвердило правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Теперь горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 не выше 75 градусов Цельсия. Это касается как коллективных потребителей так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты,

«Мы определили требования к качеству самой услуги – поставка горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости», - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Также определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. А еще правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставку с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления. Определены и порядок учета воды, обслуживание счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятие контрольных показателей с приборов учета.

Также постановлением утверждены типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды, а именно:

типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы снабжения горячей воды);

типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;

типовой коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды

типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;

типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке горячей воды.