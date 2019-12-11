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Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на упрек презиеднта Владимира Зеленского по поводу того, что журналист не бывает в Украине, но говорит о ней в эфире. Комментарии прозвучали в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», сообщает РИА Новости.

Телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд в Украину, и предложил Зеленскому сделать с ним интервью. Он также пригласил президента Украины в Донецк и намекнул украинскому лидеру на неумелый уход от ответа, когда его спросили про отсутствие прямого диалога с представителями «ЛНР» и «ДНР».

Во время пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже Зеленский заочно обвинил Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации в Украине, хотя лично там не бывал, так как боялся испортить дорогую обувь.

«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете», – сказал Зеленский.

В ответ Соловьев опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он в темной рубашке и кроссовках камуфляжной расцветки. «Никакого Бриони!» – написал телеведущий.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никакого Бриони!

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

 
ForUm

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