Для православных христиан настоящий пост состоит в мирном и радостном расположении духа, а не в мыслях о гастрономических изысках вегетарианства.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «КП в Украине», об этом сказал священник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря протоиерей Григорий Крыжановский.

«Ни в коем случае никогда не унывайте - ни в пост, ни вне поста. Пощение не должно огорчать, пост должен вас радовать, потому что вы совершаете сверхъестественное деланье: все мы нуждаемся в тепле и еде, но вы ограничиваете себя во имя великой цели», - призвал верующих священник.

Протоиерей Григорий напомнил о том, что «настоящий пост - это не когда человек хорошо сэкономил и после него потратил все сэкономленные деньги на то, чтобы отъесться, а когда не потраченные на себя деньги человек использует во благо ближнего, на какое-то доброе дело».

Священник подчеркнул, что вместо покупки постных деликатесов, правильнее будет поддержать тех людей, которые нуждаются.

«Сегодня люди часто хотят поститься - мясо не кушают, покупают рыбу подороже, орешки какие-то бразильские, за которые можно купить столько хлеба! Но ведь нищему человеку на хлеб дают, а ему иногда хочется и молока. Мы знаем, сколько сегодня стоит пакет молока, и вот потому, может, и милостыню надо увеличить», - сказал священнослужитель.

По словам отца Григория Крыжановского, именно дела милосердия, которые творит человек, помогают ему по-настоящему ощутить радость поста.

«Мы просто должны, постясь, быть гораздо веселее и радостнее тех, кто не постится. Ведь как осуществляется хорошая проповедь? Мы едим, спим, делаем всё, что и обычные люди. Просто даже беря на себя какой-то дополнительный подвиг, мы испытываем радость. Мы же не животные, у нас есть способность сострадания, сочувствия, заботы о ближнем. Если ты делаешь такие дела милосердия, то Господь точно наполнит душу не просто земным счастьем, а даст некое вдохновение, откровение, блаженство именно тем, кто творит волю Его», - подытожил отец Григорий.