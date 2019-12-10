На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью «СЦКК-JCCC», которые в составе СЦКК не используются, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В соответствии с пунктом 8 рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что пребывание якобы представителей СЦКК на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.