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Чешские полицейские отследили автомобиль мужчины, устроившего стрельбу в больнице при университете Остравы, однако прибыли поздно – он застрелился. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на iDnes.

Полиция выследила мужчину менее чем за четыре часа после устроенной им стрельбы в больнице.

42-летний мужчина выстрелил себе в голову буквально перед штурмом полицейских. Медики пытались реанимировать его, однако усилия были напрасными.

По данным СМИ, он работал техником-строителем. Две недели назад мужчина взял больничный.

«Он вбил себе в голову, что серьезно болен, и никто не берется его лечить», - рассказал руководитель компании, в которой работал человек.

Напомним, шесть человек погибли во вторник утром в результате стрельбы в одной из больниц чешского города Острава. 

 
ForUm

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