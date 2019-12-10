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Шесть человек погибли во вторник утром в результате стрельбы в одной из больниц чешского города Острава. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Novinky.

Выстрелы раздались около 7 утра возле отделения хирургии. Незадолго до 9.00 полиция подтвердила гибель четырех человек.

Местный губернатор Иво Вондрак позже сообщил, что жертвами стрельбы стали шесть человек - четверо погибли на месте, еще двое - в больнице от полученных ран.

Сейчас непонятно, то ли нападавший до сих пор в больнице, то ли убежал.

Полиция говорит, что они разыскивают мужчину среднего возраста в красной куртке ростом примерно 180 см.

Полиция закрыла все помещения больницы, десятки людей эвакуировали. Части пациентов приказали не выходить из палат.

Правоохранители закрыли также расположенный рядом университет.

К поиску нападавшего привлекли подразделение чешской полиции быстрого реагирования, а также вертолет.
ForUm

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