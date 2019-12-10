Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» может быть продлен еще на один год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования «формулы Штайнмайера», - сообщил он.

Во время общения с журналистами Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбассе.

«Поэтому я думаю, что надо продлить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продлеваем, но он временный - на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год - это нормальное предложение , - сказал президент Украины.

Со своей стороны федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение «формулы Штайнмайера» - это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов.

Она также отметила, что на переговорах лидеров «нормандской четверки» в Париже стороны почувствовали добрую волю решать сложные вопросы.

«Этой воли наконец хватает, и мы абсолютно реалистично видим решение этих проблем», - отметила Меркель.

Канцлер Германии также положительно оценила первую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. «Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась во благо всех», - сказала она.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.