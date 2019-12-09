Двое заключенных в ночь с 8 на 9 декабря сбежали Райковской исправительной колонии в Житомирской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции,
Место отбывания наказания самовольно покинул Моисеенко Николай Николаевич, 1980 года рождения, уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с. Великая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины. Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.
Также разыскивается Мазуренко Геннадий Павлович, 1985 года рождения, уроженец с. Заболоть Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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