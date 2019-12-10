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Во вторник, 10 декабря, благодаря совместным слаженным действиям Бердичевской местной прокуратуры и оперативных сотрудников государственного учреждения «Райковская исправительная колония (№73)» задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии.

Беглеца задержали в с. Знаменка Хорошевского района, где он собирался скрываться у своей знакомой.

Сейчас под руководством прокуратуры Житомирской области, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

Как сообщалось ранее, 9 декабря, из государственного учреждения «Райковская исправительная колония (№73)» совершили побег двое осужденных, отбывавших наказание под наблюдением на участке социальной реабилитации, расположенной за пределами охраняемой территории учреждения.

По факту побега Бердичевским ОП ГУНП в области начато уголовное производство по ч.2 ст.393 УК Украины.
ForUm

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