Во вторник, 10 декабря, благодаря совместным слаженным действиям Бердичевской местной прокуратуры и оперативных сотрудников государственного учреждения «Райковская исправительная колония (№73)» задержан один осужденный, который был объявлен в розыск в связи с бегством из исправительной колонии.
Беглеца задержали в с. Знаменка Хорошевского района, где он собирался скрываться у своей знакомой.
Сейчас под руководством прокуратуры Житомирской области, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.
Как сообщалось ранее, 9 декабря, из государственного учреждения «Райковская исправительная колония (№73)» совершили побег двое осужденных, отбывавших наказание под наблюдением на участке социальной реабилитации, расположенной за пределами охраняемой территории учреждения.
По факту побега Бердичевским ОП ГУНП в области начато уголовное производство по ч.2 ст.393 УК Украины.
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