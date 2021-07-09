Вчера, 8 июля, в Харькове 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58.

Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие.

Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

По городу введена полицейская операция «Сирена».