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Вчера, 8 июля, в Харькове 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58.

Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие.

Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

По городу введена полицейская операция «Сирена».
ForUm

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