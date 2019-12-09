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В Польше в городе Доброславом в коммуне Пулавы 8 декабря в одном из жилых домов правоохранители нашли тела двух украинцев, сообщает Politeka со ссылкой на lublin112.

Как пишет издание, на трупах были обнаружены колотые раны. Также там говорят, что жертвами были граждане Украины, которые работали в школе.

Отмечается, что по делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления, поэтому больше ничего не сообщают.
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