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Представители Украинской Православной Церкви доказали свою верность Церкви своим выбором канонического Православия и не уклонились в раскол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей, об этом заявил иерарх Болгарской Церкви митрополит Ловечский Гавриил, обращаясь к делегации Украинской Православной Церкви, которая находится с визитом в Болгарии.

«Я особенно рад тому, что мы служили вместе с представителями канонической Украинской Православной Церкви. Они сейчас мне особенно близки, потому что они - исповедники и мученики, потому что они доказали свою верность Церкви, канонической Церкви. Из всего состава Священного Собора канонической Украинской Православной Церкви только два ее члена не устояли перед давлением и уклонились в раскол, а все остались верны православию», - сказал митрополит Гавриил.

Архиерей напомнил, что раскол является тяжелым испытанием для Церкви и людей.

«В Болгарии был раскол, и мы очень хорошо понимаем, чего это стоит для людей. Во время раскола мы не знали, что случится вечером: может быть, придут люди и захватят наш храм, поэтому я с глубоким уважением отношусь к представителям Украинской Православной Церкви», - подчеркнул владыка.

Митрополит Гавриил напомнил, что только каноническая Церковь спасает души христиан и ведет ко спасению.

«Церковь одна - единственная Православная Церковь. Условно существуют Поместные Церкви, но она единственная и единственный ее глава - Господь Иисус Христос. Каноническая Церковь дает благодать и спасение. А если Церковь не является мостом между землей и небом, которая спасает наши души, если она еретическая, она не может спасать наши души», - отметил болгарский иерарх.

Митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим поблагодарил представителей Болгарской Церкви за поддержку и подарил от лица украинских верующих икону священномученика Павла Житомирского.

В тот же день делегация Украинской Православной Церкви дала пресс-конференцию в помещении Болгарского Телеграфного Агентства и рассказала о современной жизни Украинской Православной Церкви и межконфессиональной ситуации в Украине.

После завершения пресс-конференции был презентован фильм «Наш Блаженнейший», который был выпущен к 75-летию Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
ForUm

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