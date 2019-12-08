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Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел масштабный пожар, в последний раз проверяли пять лет назад — в июне 2014 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, находясь в Одессе.

«Тогда (после последней проверки — ред.) выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо», — написал Гончарук.

Премьер также отметил, что правительство по поручению президента до 10 января проверит состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

«Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны», — добавил глава правительства.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.
ForUm

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