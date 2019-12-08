В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса Clash On The Dunes, главным событием которого стал реванш Энди Руис - Энтони Джошуа. На кону поединка стояли чемпионские пояса Руиса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые он добыл в первом бою.

Схватка продлилась все отведенные 12 раундов и завершилась победой Энтони Джошуа единогласным решением судей. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109.

На протяжении всего боя британец умело использовал джеб, не подпуская оппонента на опасную близость.

Хотя Руис порой доставал соперника болезненными боковыми ударами, ему не хватало скорости развить свой успех.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF британец Энтони Джошуа в будущем может провести третий бой с американо-мексиканцем Энди Руисом.

Об этом оба боксера сообщили в интервью после поединка-реванша.