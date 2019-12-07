В Офисе президента Владимир Зеленский проводит закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

На встрече присутствуют все члены СНБО.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне встречи с лидерами нормандской четверки.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.