В Украине сегодня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха - до 9 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«7 декабря без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь», - отметили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южных областях ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

На юге Украины ночью ожидают -1 ... +2 градуса, днем - +6 ... +9. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Житомирской, Черниговской, Сумской областях ночью столбик термометра покажет -4 ...-2 градусов, днем поднимется до +1 ... +4 градусов. На всей территории региона без осадков.

В столице 7 декабря без осадков. Ночью ожидают -2 ...-4 градуса, днем термометр покажет +2 ... +4 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.