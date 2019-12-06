Посольство Израиля в Украине обратилось к Верховной Раде в связи с принятием постановления №2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Текст документа обнародовала пресс-служба посольства.

«Ссылаясь на постановление Верховной Рады 2364 от 3 декабря 2019 по чествованию ряда украинских личностей, мы решительно протестуем против включения в список многочисленных пособников нацистов, среди которых, например, Владимир Михайлович Кубийович (120 годовщина со дня рождения), известный пособник нацистов, представленный исключительно как историк и картограф, также Максим Железный, Василий Львович, Улас Самчук, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышинский, Василий Галас, Ярослав Старух, Андрей Мельник», - заявили в дипведомстве.

«Мы считаем, что чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом.

Несмотря на наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, которых будут официально чтить в вашей стране», - призвали в Посольстве.

Также дипведомство снова призвало Верховную Раду принять определение антисемитизма Международного Альянса памяти жертв Холокоста.