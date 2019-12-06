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Из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта выделено 200 млн грн на достройку лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня Верховная Рада поддержала законопроект, который был внесен мной как неотложный, о выделении из Фонда президента 200 млн грн на достройку больницы «Охматдет». Спасибо всем народным избранникам за это действительно очень важное решение. 200 млн грн – это сумма, которая позволит уже сейчас ускорить достройку «Охматдета», и мы сможем закончить строительство уже весной», - сказал Зеленский, комментируя принятие парламентом соответствующего закона.

Президент также отметил, что в государственном бюджете на 2020 год для «Охматдета» предусмотрено 500 млн грн, которые могут быть использованы для закупки оборудования.

«И уже в следующем году мы сможем запустить новый корпус главной детской больницы страны», - резюмировал он.

Напомним, первую часть нового корпуса «Охматдета» открыли в апреле этого года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного «Охматдета» составит более 67 тыс. Кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.
ForUm

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