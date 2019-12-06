Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-полковника начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку.
Соответствующий указ №890/2019 от 5 декабря обнародован на сайте главы государства.
Кроме того, этим же указом воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку, звание генерал-майора начальнику штаба присвоено первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко, начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому, командующему войск оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Александру Нестеренко и начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.
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