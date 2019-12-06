также в разделеСтолица
На Крещатике на прохожих упали строительные леса, есть пострадавшие 17
В Киеве пытались похитить помощницу народного депутата 52
Кличко показал, как устанавливали последнюю секцию нового Шулявского путепровода 90
Убийство 3-летнего мальчика: второй подозреваемый арестован без права на залог 26
Суд арестовал предполагаемого убийцу сына Соболева 28
В Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха 18
Взрывчатку на центральном ж/д вокзале не нашли 16
Лишний вес, седина и морщины: Кличко вспомнил, каким для него был 2019-й год 19
В Киеве сообщили о минировании центрального ж/д вокзала 18
Кличко отчитался о работе городской власти за год 22
Убийство мальчика в Киеве: Задержанным сообщили о подозрении 27
На новогодние праздники Крещатик перекрывать не будут 25
Ноябрь в Киеве установил 5 температурных рекордов 16
В киевском ресторане произошла стрельба 31
Убийство мальчика в Киеве: задержаны двое молодых людей, изъято оружие 67
В Киеве неизвестные избили 8 сотрудников кафе 44
Названы имена подозреваемых в покушении на Соболева 226
Убийство ребенка в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники 78

Сотни киевлян, выступающих против незаконной застройки, пикетировали сегодня Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), требуя встречи с руководителем органа Александром Строкачем.

Как сообщает пресс-служба Штаба обороны Киева, выступившего организатором акции, ее цель - добиться аннулирования незаконной разрешительной документации на более полторы сотни незаконных строительств, а также ликвидации института «смотрящих», передает УНИАН.

«Люди настроены крайне решительно и будут оставаться в здании ГАСИ бессрочно (круглосуточно, даже с установкой палаток) до решения проблемных вопросов по сути. «Мы хотим в корне изменить систему, добиться аннулирования незаконно выданных разрешений на строительство и градостроительных условий и ограничений, но делаем это открыто, прозрачно и публично», - заявили в Штабе.

Организаторы утверждают, что будут находится в здании ГАСИ, чтобы препятствовать появлению там так называемых «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции братьев Алексея и Юрия Горовых, а также «теневого» руководителя Киева Вадима Столара.

«Столар - ум, честь и совесть нашей эпохи», «Братья Горовые круче братьев Кличко», «Столар - руки прочь от ГАСИ», - с такими лозунгами киевляне протестовали под стенами ведомства. По мнению митингующих, именно эти люди контролируют все незаконные застройки в городе, а в данный момент пытаются завладеть особо ценными землями под Киевом.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
23
Теги