В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви объявили конкурс на лучшего снеговика «Парад снеговиков».
Фото: Запорожская епархия УПЦ
К участию приглашаются воспитанников воскресных школ вместе с педагогами и родителями, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.
Цель конкурса - создание праздничной атмосферы и привлечение детей и взрослых к творческому процессу по изготовлению снеговиков.
Фотографии принимаются до 23 февраля.
На снимках должно быть четко видно работу в полный рост и интересные детали крупным планом. Также необходимо сделать общее фото всех, кто лепил снеговика, вместе со своей работой, и фотографии, отражающие процесс создания снеговика.
Народное голосование будет проходить на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ. Также работы будет оценивать жури.
С условиями конкурса можно ознакомить здесь.
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