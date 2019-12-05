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Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате трагических событий 4 декабря.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сегодня руководитель Социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук посетил в Одесской областной детской клинической больнице пострадавших при пожаре.

От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и благословил иконами.

В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Как сообщалось, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря произошел пожар.
ForUm

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