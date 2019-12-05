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Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций и групп призвали Министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы «Основы семьи».

Фото: ИРС

Как сообщает Институт религиозной свободы, инициатором обращения выступил Народный депутат Виктор Мялик (группа «За будущее»).

Парламентариев возмутило, что вопреки требованиям законодательства, МОН инициировало пересмотр решения о предоставлении одобрительного грифа программе «Основы семьи», которая преподается факультативно и рассчитана на учеников 10-11 классов. При этом основанием для этого стала «общественная Антидискриминационная экспертиза», непредусмотренная образовательным законодательством для необязательных предметов, преподаваемых на выбор.

Народные депутаты Украины напомнили министру Анне Новосад, что в рекомендациях нескольких парламентских слушаний была определена необходимость внедрения просветительских программ в учебных заведениях, направленных на подготовку молодежи к семейной жизни и формированию ответственного отцовства.

Ранее в защиту этой программы выступили представители Церквей разных конфессий, отдельные частные учебные заведения, учителя и родители.

В среду, 4 декабря, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Президенту Украины отменить идеологически заангажированную антидискриминационную экспертизу учебников и образовательных программ в МОН Украины, которая не предусмотрена законами Украины.

Накануне встречи религиозные деятели и верующие из разных регионов направили к руководству парламента обращение с просьбой доработать законопроект № 0931, чтобы фанатичная борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.
ForUm

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