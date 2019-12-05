также в разделеРелигия
В Одессе священник УПЦ посетил пострадавших в результате пожара 6
В Церкви объяснили, почему УПЦ - главный союзник Зеленского в мирных переговорах 9
В Церкви рассказали, почему православие против суррогатного материнства 10
Епифаний рассказал, как Варфоломей влияет на Предстоятелей, продвигая ПЦУ 13
В сети доступен обновленный интернет-портал Богослов.Ru 6
В Париже состоялось первое в истории заседание Синода Патриаршего экзархата Западной Европы 12
76 депутатов поддержали школьную программу «Основы семьи», в защиту которой выступали представители Церквей 8
В УПЦ раскрыли суть истинной потребности быть волонтером 13
Митрополит Онуфрий рассказал о значении храма Божия для каждого человека 7
Предстоятель УПЦ поддержал мирные инициативы Президента Украины 15
Совет Церквей попросил Зеленского доработать законопроект № 0931 12
В Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии - пожара в колледже 30
Представители Церквей считают, что открытие рынка земли невозможно 8
В Запорожье верующие УПЦ передали центру по профилактике и борьбе со СПИДом 18 тыс грн 11
В Днепре освятили 11 колоколов для восстановленной звонницы 9
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы 23
В Черновцах Митрополит Онуфрий возглавляет торжества в честь трех юбилеев Введенского монастыря 13
В УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне 24

Православный духовно-просветительский Центр в центре Харькова будет работать ежедневно в режиме антикафе-коворкинг.

Фото:Foma.kharkov.ua

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

«Церковь собирает людей вместе не только в храме. Духовно-просветительский центр «Фома» приглашает всех к разнообразному общению, которое объединяет людей разных возрастов, профессий и увлечений», - сообщается на сайте Центра.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил Центр и отметил его важную роль в современном обществе, которое нуждается в понятном слове о Христе.

В программе мероприятий, проводит Духовно-просветительский центр «Фома» тематические лекции и беседы со священством, хоровые и инструментальные концерты, коворкинг, киноклуб, игры и другие варианты досуга, «которые позволят провести время не только с удовольствием, но и с пользой», - отметили на сайте.

Завершилось открытие просмотром одного из фильмов-победителей Международного фестиваля православного кино «Покров». 

«Фома-Центр» находится по адресу: Харьков, улица Университетская, 10.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
12
Теги