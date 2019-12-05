Православный духовно-просветительский Центр в центре Харькова будет работать ежедневно в режиме антикафе-коворкинг.

Фото:Foma.kharkov.ua

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Харьковской епархии.

«Церковь собирает людей вместе не только в храме. Духовно-просветительский центр «Фома» приглашает всех к разнообразному общению, которое объединяет людей разных возрастов, профессий и увлечений», - сообщается на сайте Центра.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил Центр и отметил его важную роль в современном обществе, которое нуждается в понятном слове о Христе.

В программе мероприятий, проводит Духовно-просветительский центр «Фома» тематические лекции и беседы со священством, хоровые и инструментальные концерты, коворкинг, киноклуб, игры и другие варианты досуга, «которые позволят провести время не только с удовольствием, но и с пользой», - отметили на сайте.

Завершилось открытие просмотром одного из фильмов-победителей Международного фестиваля православного кино «Покров».

«Фома-Центр» находится по адресу: Харьков, улица Университетская, 10.