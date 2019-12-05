Накануне саммита в Нормандском формате, 4 декабря, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие во встрече представителей религиозных конфессий и организаций Украины с Президентом Владимиром Зеленским.

Фото: president.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и president.gov.ua, глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят религиозные лидеры для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы — разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудностями, но наша любимая страна. Верю в вас», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокирования встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. «Тогда буду чувствовать, что все мы вместе», — сказал он.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы.

«Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкуплена. Она — самое дорогое во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, — мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать — процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет», — отметил Блаженнейший Владыка.

По его слову, вопрос необходимо решать путем диалога.