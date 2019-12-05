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Американские федеральные прокуроры допросили председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его бизнес-партнеров, сообщает Associated Press.

По словам адвоката Лэнни Брейера, представляющего интересы главы «Нафтогаза», Коболев добровольно согласился дать показания, сообщает Интерфакс.

«Министерство юстиции запросило интервью с Андреем Коболевым. Он согласился и добровольно побеседовал с правительственными прокурорами», - заявил Брейер.

Агентство отмечает, что адвокат Коболева отказался назвать место и время разговора. По словам источника Associated Press, встреча состоялась в Лондоне.

Федеральные прокуроры США в Нью-Йорке ведут расследование в отношении Джулиани.

В связи с этим Associated Press напоминает об аресте двух клиентов Джулиани – выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Им предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По версии обвинения, они финансировали предвыборные кампании американских политиков в США на деньги бизнесмена из России.

По сообщению агентства, в обвинительном заключении против Парнаса и Фрумана утверждается, что они играли ключевую роль в попытках Джулиани оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза». В частности, они пытались добиться увольнения Коболева и назначения на его место руководителя интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрея Фаворова.
ForUm

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