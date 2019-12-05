также в разделеПолитика
СМИ: «Голос» Вакарчука лоббирует массовый ввоз некачественных лекарств в Украину 4
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности 6
В Раде – десятый кнопкодав: прикрывал руку газетой 31
СМИ: Коломойский хочет сместить Богдана 73
В МИД отреагировали на заявление Токаева о Крыме 36
Путин о транзите газа: Условия Украины неприемлемы 60
Минфин: Более половины законопроектов Рады – финансовый популизм 21
Незаконные обыски СБУ в приемных народных депутатов от ОПЗЖ – это расправа и месть за их последовательную политическую позицию 32
Зеленский: Я хочу большого освобождения в формате «всех на всех» 29
Законопроект о рынке земли рассмотрят через две недели 20
Зеленский ожидает конкретных действий по итогам «нормандской встречи» 39
Медведчук: Нынешняя украинская власть взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате» 72
Помощник госсекретаря США посетит Украину 18
Зеркаль: На «нормандской встрече» Путин снова продолжит «игру» 60
МИД: Венгрия не предлагала РФ вместе защищать права нацменьшинств в Украине 33
Пристайко: «Нормандский саммит» не будет Минском-3 38
Зеркаль: У Зеленского знали о блокировании военной помощи США еще в июле 55
Трамп: Украина и РФ могут достичь большого прогресса на «нормандской встрече» 26

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложила «поговорить», однако он после нескольких предложений положил трубку.

Это произошло в эфире программы 60 минут.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», - сказал Зеленский.

После этого Скабеева назвала Зеленского «страшно деликатным, очень тактичным, приятным в общении человеком»

«Поводом» для звонка стала запланированная на 9 декабря встреча «нормандской четверки».

Скабеева также предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что «Россия не агрессор».

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги