Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложила «поговорить», однако он после нескольких предложений положил трубку.

Это произошло в эфире программы 60 минут.

«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», - сказал Зеленский.

После этого Скабеева назвала Зеленского «страшно деликатным, очень тактичным, приятным в общении человеком»

«Поводом» для звонка стала запланированная на 9 декабря встреча «нормандской четверки».

Скабеева также предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что «Россия не агрессор».

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.