Олигарх Игорь Коломойский хочет сместить Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, у олигарха появился план заменить нелояльного Богдана на Сергея Шефира, который сейчас является первым помощником президента Владимира Зеленского.

«Когда-то главный «ресурс» олигарха во власти – его адвокат Богдан – постепенно превращается не в мостик между олигархом и президентом, а в стену между ними. Да, он еще может набрать руководителя ГБР и попросить «не трогать «Приват», пока МВФ в Украине», но тот же Богдан открытым текстом говорит, что нет и не может быть перспективы, что бывшие владельцы вернут себе банк», - пишет издание.

Сергей Шефир – соучредитель Студии «Квартал 95», первый помощник президента Зеленского. Братья Шефиры, в частности, продюсировали две части сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Во время президентской избирательной кампании Шефир, по информации СМИ, курировал в штабе финансовые вопросы.