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Сегодня, 4 декабря, на 70-м км автодороги Бердичев-Острог вблизи села Булдычев Романовского района Житомирской области сгорел рейсовый автобус «Мерседес», который двигался по маршруту Мирополь-Житомир, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 7:21. Уже через 5 мин к месту вызова прибыло дежурное отделение пожарных из пгт Мирополь. До их приезда водитель автобуса пытался самостоятельно потушить огонь, использовав 3 огнетушителя, но укротить пламя ему не удалось.

Усилиями бойцов ГосЧС в 07:35 пожар был локализован и в 07:45 - ликвидирован. Огнем уничтожен салон и моторный отсек автобуса. На момент возгорания в автомобиле находились 13 пассажиров, к счастью никто из них не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Предварительная причина пожара - разгерметизация топливной системы транспортного средства. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
ForUm

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