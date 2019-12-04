Одним из приоритетных вопросов на переговорах лидеров «Нормандской четверки» в Париже, которые поднимет украинская сторона, будет возвращение в Украину всех пленных, заявил президент Владимир Зеленский.

«Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого освобождения, которое называется «обмен всех на всех». Меня интересуют все наши, чтобы они были дома», - сказал Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном в Киеве.

Еще одна тема обсуждения – ситуация безопасности на Донбассе. По словам главы государства, на переговорах можно будет достичь взаимопонимания по выводу всех незаконных вооруженных формирований, если все стороны заинтересованы в завершении боевых действий.

«Если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем достичь серьезных результатов по полному выводу всех войск, незаконных вооружений. Это важный вопрос. Я хотел бы понимать рамки сроков», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что на переговорах Украина поднимет вопрос о возможности и формате проведения местных выборов на Донбассе.

«Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины. Очень важно, чтобы на местных выборах были представлены все наши партии по закону Украины, чтобы были не только наши, но и иностранные наблюдатели. И чтобы был открытый, безопасный доступ журналистов», - подчеркнул Зеленский.

Также Президент сообщил, что украинская сторона поднимет вопрос формата и сроков передачи российско-украинской границы под контроль украинской власти.

Со своей стороны премьер-министр Левен отметил, что Швеция поддерживает проведение встречи в нормандском формате.

«Общая цель – нахождение пути для решения этого конфликта. Бесспорно, Украина и украинский президент господин Зеленский готовы делать что-то конкретное сейчас. Пришло время для России взять ответственность», - подчеркнул он.

По словам Левена, нормандский формат является лучшим путем для достижения ожидаемых результатов. Премьер-министр Швеции выразил надежду на урегулирование конфликта на востоке Украины.