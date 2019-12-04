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В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, сегодня в обители совершили семь Божественных литургий.

Во время богослужений были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. Также по окончании Литургии было пропето славление перед иконой праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Накануне двунадесятого праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятелю Украинской Православной Церкви сослужили представители епископата и духовенства.
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