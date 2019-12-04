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Вследствие тайфуна «Каммури» на Филиппинах погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Количество погибших вследствие тайфуна «Каммури» на Филиппинах достигло по меньшей мере 17 человек, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома», - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в 15,7 млн долларов. Около полумиллиона человек были эвакуированы. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.

«Каммури» - уже двадцатый тайфун, ударивший по этой стране за нынешний год. Иногда его скорость достигает 150 километров в час.

Из-за стихии во вторник на 12 часов был полностью закрыт международный аэропорт Манилы.
ForUm

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