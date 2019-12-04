За минувшие сутки, 3 декабря, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции.
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