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В Киево-Печерской лавре провели экскурсию для Украинского общества глухих (УТОГ) и Православной общины глухих людей Киева.

Фото: kdais.kiev.ua

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской духовной академии и семинарии.

«Группа посетила святыни обители, а также недавно открытую в Академии выставку, посвященную Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану), которая находится в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии», - сообщили организаторы.

Событие было приурочено к международному Дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Экскурсию жестовой речью для неслышащих киевлян провел иерей Серафим Давнюк.

***Православная община глухих людей Киева существует при Свято-Троицком Ионинском монастыре с 24 октября 2004 года. В общине есть переводчики, которые помогают неслышащим понять богослужения, а также священник - о. Григорий Крыжановский, владеющий жестовым языком. Каждое воскресенье в 9.00 богослужение сопровождается переводом на жестовый язык. В общине ведётся разноплановая духовно-просветительская деятельность.
ForUm

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