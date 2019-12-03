Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает законодательно увеличить максимально положенный срок пребывания в отпуске за свой счет с 15 до 30 дней в год и не сокращать максимальное количество дней на больничном. Об этом на брифинге о реформировании сферы занятости населения заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНИАН.



«Сейчас максимальный срок отпуска за свой счет составляет 15 дней, мы предлагаем 30 дней. На самом деле, мы предлагаем людям идти в отпуск за свой счет, когда они этого хотят», - сказал он.

Милованов заявил, что сокращение срока пребывания на больничном является мифом. «Еще один миф - сокращение больничных и отпуска за свой счет. Такое не предлагается. Больничные мы планируем оставить также до четырех месяцев, как и сейчас», - пояснил министр.



