Контракт на транзит нефти между АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефтью» будет автоматически продлен на 2020 г., говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины».

«Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря 2019 г., а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другой о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев. Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически», — говорится в документе, сообщает enkorr.

Действующий контракт между «Укртранснафтой» и «Транснефтью», согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, заключен 16 ноября 2004 г. Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями. В 2015–2018 гг. она действовала на уровне €8,6/т.

В мае в интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с «Транснефтью» без изменения текущего уровня тарифа.

С 1992 по 2001 гг. ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49–53 млн т. В 2002 г. Россия ввела в эксплуатацию первый маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн т/год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн т/год. Следовательно, с 2002 г. по 2010 г. ежегодный транзит упал до 27–40 млн т. В 2011 г. был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн т/год и транзит упал до 14–18 млн т.