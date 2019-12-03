Снегопады и мокрый снег 4 декабря выйдут за пределы Украины, вместо атмосферных фронтов придет антициклон Sarena, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла.

На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.

В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем ​​около нуля. В течение дня существенные осадки маловероятны, вечером возможен небольшой мокрый снег.

В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.