Снегопады и мокрый снег 4 декабря выйдут за пределы Украины, вместо атмосферных фронтов придет антициклон Sarena, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.
Ветер будет с запада, умеренный, порывистый.
Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла.
На дорогах – скользко, особенно утром и вечером.
В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов, днем около нуля. В течение дня существенные осадки маловероятны, вечером возможен небольшой мокрый снег.
В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.
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