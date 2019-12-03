По прогнозам Укргидрометцентра, в течение дня 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значений снег, на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

На Киевщине 3 декабря ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег, образование снежного покрова высотой 2-5 см; на дорогах гололедица.

Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.