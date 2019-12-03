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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.

Соответствующим указом он утвердил принятое 2 декабря решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

«Обеспечить отработку до 1 июля 2020 вопроса диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение», – поручил Зеленский Кабмину.

Также правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Кроме того, Кабмину поручено разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России в Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты).

Правительство должно также организовать проверки состояния соблюдения в 2017-2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.
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