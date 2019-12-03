2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.
4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
неподалеку Павлополя – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Старогнатовка – со стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
у Авдеевки – с АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 2 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов не зафиксировано.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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