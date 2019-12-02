также в разделеРелигия
В Кипрской Церкви заявили о том, что не признают Епифания и ПЦУ 7
На Киевщине более 120 полицейских разыскали пропавшего священника 8
Представители Церквей призывают Раду доработать законопроект № 0931 9
В УПЦ призвали поддержать рождественскую экологическую инициативу 5
В Кривом Роге в монастыре УПЦ произошел пожар 8
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ почтили память первого игумена обители – преподобного Варлаама 8
Епископ УПЦ объяснил, почему Православную Церковь называют апостольской 24
Тысячи верующих УПЦ заявили о поддержке задержанного монаха, страдающего наркоманией 32
Чудотворная икона Богородицы «Аз есмь с вами и никтоже на вы» прибыла в Киев 40
Митрополит Онуфрий освятил символ апостольской преемственности для храмов УПЦ 9
В Одесской области освящены храмы УПЦ 17
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД 10
На Винниччине из храма УПЦ украли две иконы 10
Митрополит Онуфрий рассказал, как православные должны относиться к богатству 9
В Церкви рассказали, как не превратить пост в «духовную диету» 19
Четыре греческих митрополита обратились к Варфоломею с письмом о необходимости Всеправославного Собора 106
Митрополит Онуфрий дал духовные советы всем, кто соблюдает Рождественский пост 17
В Церкви рассказали, чем христианину заняться в пост 15

Митрополит Иерусалимской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом провести Всеправославную встречу по урегулированию кризиса, возникшего в мировом Православии.

Фото: Romfea.gr

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление митрополита Тимофея Вострского, опубликованное в греческих СМИ.

«Со слов митрополита Тимофея, «украинский вопрос» привел Православную Церковь в тупик, и чтобы разрешить возникший кризис, всем необходимо «отказаться от своих интересов и привилегий происхождения» - отметил Владимир Легойда.

Как сообщает греческое СМИ, иерусалимский митрополит напомнил об Иерусалимской Церкви, как месте встречи Предстоятелей Церквей, где принимались исторические решения по защите веры.

«После Ферраро-Флорентийской встречи (Ферраро-Флорентийский собор 1443-1445 годов, на котором Константинопольская Церковь признала первенство Рима и приняла догматические нововведения Римско-Католической Церкви) три Патриарха встретились в Иерусалиме и осудили подписание унии. По мнению митрополита Тимофея, Иерусалим в сознании христиан остается «Градом Царя Христа», а Иерусалимская Церковь почитается как «Мать всех Церквей», - подчеркнул Владимир Легойда.

 Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что РПЦ положительно относится к инициативе Всеправославного собрания.

«Русская Православная Церковь всегда была готова к диалогу и положительно оценила инициативу Иерусалимского Патриарха о проведении встречи Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения ситуации в мировом Православии», - подытожил спикер РПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги