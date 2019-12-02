В Киево-Печерской лавре сегодня верующие почтили память преподобного Варлаама, игумена Печерского.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, накануне, вечером 1 декабря, мощи святого были вынесены из Ближних пещер и положены в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Затем было совершено всенощное бдение с литией.

2 декабря в Крестовоздвиженском храме совершили Божественную литургию.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии состоялся молебен у раки с мощами преподобного Варлаама.

*** Преподобный Варлаам, игумен Печерский, жил в ХI веке в Киеве, был сыном знатного боярина. С молодых лет он стремился к иноческой жизни и ушел к преподобному Антонию Печерскому, который принял юношу, твердо решившего стать монахом, и велел преподобному Никону совершить над ним иноческий постриг. Отец преподобного Варлаама пытался насильно вернуть его домой, но, убедившись, что сын никогда не вернется в мир, отпустил его.

Когда число иноков в пещерах стало возрастать, преподобный Антоний поставил преподобного Варлаама игуменом, а сам переселился в другую пещеру и опять стал жить в уединении. Преподобный Варлаам стал первым игуменом монастыря. В 1058 году преподобный Варлаам построил над пещерой деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии преподобный Варлаам стал игуменом новосозданного монастыря в честь великомученика Димитрия.

Дважды преподобный Варлаам совершал паломничество к святым местам Иерусалима и Константинополя. Возвращаясь из второго путешествия, он скончался во Владимирском Святогорском монастыре на Волыни в 1065 году и был погребен, согласно завещанию, в Печерской обители, в Ближних пещерах. Память святого также отмечают во 2-ю неделю Великого поста.